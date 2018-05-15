СКР допросит журналиста Зеппельта

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В случае, если немецкий журналист Хайо Зеппельт приедет в Россию, его попытается допросить Следственный комитет. Российских следователей интересуют обстоятельства, о которых он узнал при подготовке документального фильма о "якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами".

Если немецкий журналист Хайо Зеппельт приедет в Россию, то Следственный комитет предпримет меры к его допросу. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Допрос будет посвящен "обстоятельствам которые ему стали известными при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами", говорится на сайте СКР.

Ранее Следственный комитет неоднократно заявлял, что в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-исполняющего обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов, были направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы ряда стран для того, чтобы получить показания лиц, имеющие значение для расследования.

"В числе таких лиц Григорий Родченков, Ричард Макларен, Хайо Зеппельт. При этом у Следственного комитета имеются ответы компетентных органов ФРГ о том, что немецкий журналист Зеппельт воспользовался своим законным правом и отказался от дачи показаний", - отметила Петренко.

11 мая телеканал ARD выступил с заявлением о том, что немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы, которую он запросил для посещения чемпионата мира по футболу в России. Репортер был занесен в список персона нон грата.

Однако во вторник стало известно, что Зеппельт получил российскую визу и сможет приехать на турнир.

Хайо Зеппельт на протяжении нескольких лет выпускал фильмы на телеканале ARD о допинге в российском спорте. После этого к собственному расследованию приступило Всемирное антидопинговое агентство. Основным информатором выступил Григорий Родченков.