На Украине пропал глава представительства РИА Новости

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Руководитель представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин не выходит на связь с утра 15 мая. А на странице украинского генпрокурора Юрия Луценко среди фотографий материалов, изъятых при обысках в офисе агентства в Киеве опубликованы документы Бородина.

На странице генпрокурора Украины Юрия Луценко в Facebook среди фотографий материалов, изъятых при обысках в офисе РИА Новости Украина в Киеве, опубликованы документы руководителя представительства агентства в этой стране Андрея Бородина. Луценко показал его пропуск в офис "Россия сегодня", банковскую карточку, в том числе программу лояльности одной из российских авиакомпаний, а также карточку страхового свидетельства.

Как передает РИА Новости, сам Бородин с утра 15 мая не выходит на связь.

Во вторник сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В итоге находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Позднее МИД России потребовал незамедлительного доступа к задержанным. В СБУ происходящее называют борьбой с российской пропагандой. Сотрудников агентства подозревают в государственной измене.