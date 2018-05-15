16:34, 15 мая 2018

Пожарные ликвидировали возгорание в поликлинике на севере Москвы

Теги:  пожар  Происшествие  москва

Пожарные справились с возгоранием в поликлинике на севере столицы. Из здания были эвакуированы около 20 человек.

Пожарные ликвидировали открытое горение в поликлинике, которая находится на первой Квесисской улице (Савеловский район). По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили АГН "Москва", в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу, площадь возгорания составляла десять квадратных метров.

Из здания поликлиники были эвакуированы порядка 20 человек.

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