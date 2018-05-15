Пожарные ликвидировали возгорание в поликлинике на севере Москвы
Теги: пожар Происшествие москва
Пожарные справились с возгоранием в поликлинике на севере столицы. Из здания были эвакуированы около 20 человек.
Пожарные ликвидировали открытое горение в поликлинике, которая находится на первой Квесисской улице (Савеловский район). По предварительным данным, никто не пострадал.
Как сообщили АГН "Москва", в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу, площадь возгорания составляла десять квадратных метров.
Из здания поликлиники были эвакуированы порядка 20 человек.