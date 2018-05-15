Анкара призвала посла Израиля покинуть Турцию

Теги: В мире израиль турция

​Послу Израиля следует покинуть Турцию, заявили в МИД этой страны. Ранее его вызывали в турецкое внешнеполитическое ведомство. Там он был проинформирован об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве.

Анкара предложила послу Израиля покинуть Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Турецкой республики.

Ранее стало известно о вызове дипломата во внешнеполитическое ведомство. Там его проинформировали об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве.

Отношения Израиля и мусульманских стран ухудшились на фоне эскалации в секторе Газа. Это произошло из-за обострения конфликта в связи с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Теперь израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов против переноса посольства в Секторе Газа. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец, более 2,7 тысячи получили ранения.