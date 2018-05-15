"Поехали!": Путин открыл движение по Крымскому мосту

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Во вторник, на полгода раньше запланированного срока, прошла торжественная церемония открытия автомобильной части Крымского моста. Владимир Путин за рулём "КамАЗа" возглавил колонну строительной техники, которая проследовала по мосту. Уже в среду воспользоваться переправой сможет любой желающий.

Колонна строительной техники начинает движение с нулевого километра Крымского моста. За рулём "КамАЗа" - глава государства Владимир Путин. Рядом с президентом те, кто строил уникальный объект. Круглосуточно и при любой погоде. Даже когда техника отказывала. Впервые за два года они могут находиться на мосту без защитных касок - объект сдан раньше срока, передает "ТВ Центр".

Девятнадцать километров по новенькому асфальту всего за 15 минут. Строителей Владимир Путин прокатил с ветерком. Автомобильный мост прочно опирается на все свои 288 опор. Подобно атлантам, они держат всю конструкцию. Им не страшны ледовые торосы, ветры и течения. Их сотни раз испытывали ученые и сама природа. Колонна проезжает и по самым большим конструкциям моста - арочным пролётам.

Здесь каждая деталь только с приставкой "самый". От размеров – длиннее в Европе еще не было, до пейзажей – таких рассветов нет нигде в мире. Чем только Крымский мост не измеряли, и с чем только не сравнивали. Металла хватило бы на десятки Эйфелевых башен. Владимир Путин говорит спасибо строителям за такую работу.

26 месяцев за двести секунд. На кадрах ускоренной съёмки - все этапы строительства. От первых забитых свай до асфальтирования. Мост построили в рекордные сроки, а сдали в эксплуатацию на полгода раньше запланированного. И Владимир Путин лично инспектировал стройку века.

В этом центре следят за состоянием Крымского моста. В режиме реального времени фиксируются сотни показателей - от загруженности дороги до состояния опор. Главе государства показывают уникальную компьютерную систему. Искусственный интеллект может предупредить и о гололеде, и об усиливающемся ветре. Но, главное, подскажет диспетчерам, как решить возникшую проблему.

Вся информация сводится в Единый диспетчерский центр, где будут работать 18 диспетчеров и отслеживать работу на мосту в режиме онлайн. Естественно, при появлении каких-то рисков, инцидентов все в автоматическом режиме высвечивается на большом экране и на компьютере у каждого из диспетчеров.

Кажется, что и сами строители не верят в то, что они это сделали. Всего за два года соединили берега, между которыми не просто расстояние в 19 километров. Между Керчью и Таманью – история Российского государства. Несколько раз здесь пытались построить транспортный переход, но получилось только сейчас.

"Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем! Историческим - потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост, потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е и вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось", - отметил Путин, обращаясь к строителям.

40 тысяч автомобилей в сутки. Паромная переправа даже в пиковые нагрузки перевозит в четыре раза меньше. Полуостров теперь надежно связан с материком. Оценят это инженерное чудо и туристы. Мост сможет обслужить 15 миллионов человек в год. Уже осенью движение откроют для грузовых машин.

Крымский мост полностью готов к запуску автомобильного движения. Желающих первыми проехать по нему много. Ещё за двое суток автомобилистов предупредили: в день запуска возможны небольшие заторы.

Для водителей подготовили специальную памятку: мост открыт пока только для легковых и автобусов, двигаться можно со скоростью 90 километров в час. Первые автомобили начнут по нему движение ровно в 5:30 утра.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.