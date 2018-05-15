Второе чтение законопроекта о контрсанкциях пройдет 17 мая

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В Госдуме во вторник подготовили ответ на новые американские санкции против России. Депутаты приняли в первом чтении сразу два законопроекта - о контрсанкциях, а также об уголовной ответственности для тех, кто будет в нашей стране пособничать другим государствам в реализации антироссийских ограничительных мер.

В зале заседаний Государственной Думы редкое единодушие. Законопроекты в российский парламент внесли не только спикеры Верхней и Нижней палат Федерального собрания, но и руководители всех фракций, включая оппозиционных думскому большинству. Первый - о контрсанкциях - допускает ограничение ввоза ряда товаров из США и стран, поддержавших американские санкции против Москвы, передает "ТВ Центр".

"Санкции США носят недружественный характер. У нас под них попало уже более 400 юридических лиц, порядка 200 граждан нашей страны. И, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить интересы нашего государства, обеспечить безопасность страны, гарантировать права и свободы наших граждан", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Изначально авторы законопроекта о контрсанкциях предлагали правительству право на 16 ответных мер. В том числе запрет определенных товаров. Но после консультаций с бизнесом, общественниками и научными кругами закон решили доработать. Ведь цель российских мер - исключительно защита, а не экономическая война в ущерб себе и гражданам, которые могут пострадать от отсутствия попавших под запрет лекарств или нехватки качественных и доступных продуктов на рынке.

Второй законопроект предусматривает уголовное преследование, если российской компании или гражданину, попавшему под ограничения, будут мешать вести в своей же стране обычную хозяйственную деятельность или совершать какие-либо операции. Например, заключать сделки, получать кредиты, открывать счета в банках. Наказание - от штрафа в 600 тысяч рублей до четырех лет лишения свободы. Вторая часть документа должна отбить желание подставлять российских граждан и компании под удар. За рекомендации и умышленную передачу другим государствам сведений, которые привели к введению новых ограничений против физических или юридических лиц, законодатели предлагают штрафовать на сумму до полумиллиона рублей или сажать на срок до трех лет.

Большинством голосов Государственная Дума поддержала в первом чтении оба законопроекта - о контрсанкциях и введении уголовной ответственности за исполнение западных рестрикций на территории нашей страны. Ранее концепции этих документов получили поддержку правительства и Верховного суда.

Второе чтение запланировано на 17 мая. К нему депутаты обещают внести около 80 поправок. В частности, предполагается, что в законе не будет упоминания отдельных отраслей и видов продукции. Это позволит избежать излишней конкретизации и расширит возможности для ответных мер. В окончательном третьем чтении парламентарии планируют утвердить оба документа 22 мая. Затем они отправятся на подпись президенту Российской Федерации.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".