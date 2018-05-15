Песков рассказал о сроках формирования нового правительства

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Новое правительство России будет сформировано в течение недели, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это произойдет до начала ПМЭФ-2018.

Новое правительство России будет сформировано до начала Санкт-Петербургского экономического форума. Об этом рассказал исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, [к началу ПМЭФ] оно уже должно быть сформировано по Конституции", - отметил Песков, передает ТАСС.

ПМЭФ-2018 пройдет с 24 по 26 мая.

15 мая премьер-министр Дмитрий Медведев должен представить президенту России Владимиру Путину предложения по структуре нового правительства. Тем не менее, это не означает, что будут приняты какие-либо кадровые решения, уточнила пресс-секретарь главы камбина Наталья Тимакова.

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