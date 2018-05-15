Обыск в офисе РИА Новости Украина продлился восемь часов

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В офисе РИА Новости Украина в Киеве завершились обыски, проводимые СБУ. Они длились около восьми часов. Кроме того, на связь вышла корреспондент агентства после многочасового допроса. Ее не стали задерживать.

Сотрудники СБУ завершили обыск в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Он продлился примерно восемь часов.

Между тем, корреспондент агентства вышла на связь после многочасового допроса. Ее не стали задерживать, передает РИА Новости.

Ранее посольство России направило ноту протеста в связи с обысками в квартире корреспондента РИА Новости Украина с требованием прекратить насилие над СМИ.

Обыск проходил в квартире корреспондента агентства Людмилы Лысенко. Кроме того, Служба безопасности Украины сообщала, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.

В посольстве попросили освободить Лысенко и наказать виновных в превышении должностных полномочий, пишет.

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