Собянин и Воробьев договорились о развитии инфраструктуры СНТ
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Москва и область заключат соглашение по развитию инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ. Об этом во вторник заявил столичный мэр Сергей Собянин во время посещения вместе с губернатором Подмосковья СНТ в Сергиевом Посаде. В дачное товарищество главы регионов добирались на перекладных: сначала на электричке, а после на автобусе.
В 13:00 пригородный экспресс отправляется с Ярославского вокзала. Для многих пассажиров эта поездка оказалась необычной. Места в вагоне заняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Запасливые пассажиры угостили Сергея Собянина и Андрея Воробьева пирожками с мясом. В пути до Сергиева Посада около часа обсуждали волнующие всех вопросы.
В Сергиевом Посаде мэр и губернатор пересели на автобус, вышли на остановке СНТ "Северянин". Садоводство "Северянин" - одно из крупнейших в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Сейчас оно насчитывает около 600 домов. Большинство собственников - жители столицы. Как рассказывают сами дачники, главная их головная боль на протяжении многих лет - транспортная доступность.
До ближайшей автобусной остановки - два километра пешком. Особенно тяжело они даются пенсионерам. В жару грунтовая дорога - в пыли. После дождя - размыта.
Встречали мэра и губернатора несколько десятков человек. Сергей Собянин заверил, власти Москвы и Подмосковья совместно займутся благоустройством СНТ и дачных поселков. В числе первых изменится жизнь в "Северянине".
"На летний период для многих москвичей Подмосковье становится вторым домом, даже не сотни тысяч, а миллионы москвичей приезжают и живут до самой осени, а некоторые остаются и на зиму, как известно. Мы договорились подписать сегодня соглашение по развитию инфраструктуры СНТ", - отметил Собянин.
Соглашение позволит улучшить газо-, электро- и водоснабжение во многих садоводствах. На дачных участках даже появится интернет. Повысится качество и доступность медицинского обслуживания в Московской области - у крупных СНТ появятся даже свои машины скорой помощи. Кроме того, в дачных поселках появятся детские площадки. Многие из этих вопросов как раз обсудили во вторник. Также садоводы попросили Сергея Собянина помочь отремонтировать заброшенный культурный центр, чтобы дети, выезжающие на каникулы к бабушкам и дедушкам, могли устраивать для них концерты по праздникам. Завершили встречу чаепитием - как водится на даче, у самовара.
Егор Киселёв, "ТВ Центр".
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