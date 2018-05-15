Москва займется улучшением инфраструктуры садовых товариществ

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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли решение увеличить объемы работ по благоустройству садовых товариществ, расположенных на территории столичного региона.

Власти Москвы окажут содействие в развитии инфраструктуры садовых товариществ. "На летний период для многих москвичей Подмосковье становится вторым домом. Уже не сотни тысяч, а миллионы москвичей приезжают и живут здесь до самой осени, а некоторые остаются на зиму, как известно. Спасибо Андрею Юрьевичу (губернатор Московской области А.Воробьев) он оказывает поддержку СНТ: что может – делает: и по медицинскому обслуживанию, и по транспорту и так далее. Но на него ложится огромная нагрузка. И Московская область, конечно, справиться с этим самостоятельно не может. Поэтому мы договорились подписать сегодня соглашение по развитию инфраструктуры СНТ, по оказанию содействия", - сказал Сергей Собянин, комментируя совместную с губернатором Подмосковья поездку в садоводческое некоммерческое товарищество "Северянин", расположенное в Сергиево-Посадском районе области.

Он добавил, что многие проблемы дачников можно решить только с помощью властей. "Конечно, вы сами - хозяева - должны все делать, но есть вещи, которые вы не сделаете. Например, мы сейчас ехали по дороге: по ней невозможно проехать, автобусы по ней пройти не могут - нужно отремонтировать, нужно от станции железнодорожной запустить автобусное сообщение, чтобы вы могли добираться сюда не пешком 2 км, а на автобусе. Это гораздо проще будет, и на электричке подъехать, не пользуясь своей машиной. Может быть, посмотреть с точки зрения улучшения медицинского обслуживания, подъезда "скорой помощи", - пояснил Собянин, общаясь с местными жителями.

Мэр Москвы также отметил, что может появиться необходимость в создании очистных сооружения в ряде хозяйств для обеспечения дачников качественной водой. "Поэтому мы договорились после подписания соглашения по каждому крупному СНТ провести обследование и вместе с жителями написать план, что нужно конкретно сделать. Конечно, разом все это сделать невозможно, но в течение нескольких лет, с каждым годом наращивая эту программу, мы основные проблемы, надеемся, решим", - сказал Собянин.

В свою очередь Воробьев добавил, что более 80% жителей СНТ Подмосковья - это москвичи. "У нас большое количество дачников не только в Московской области. Просто в Московской области, как Сергей Семенович сказал, самое большое количество - 4 млн. И мы смотрели, посчитали - 83%, а 80% - железно - это жители Москвы", - сказал губернатор Подмосковья.

Он обозначил приоритетные направления работы. Это, по его словам, обеспечение дачников качественной питьевой водой, медицинским обслуживанием, создание дорожной инфраструктуры. Он добавил, что такая работа должна вестись совместно со старостами СНТ, чтобы те могли указать на конкретные проблемы того или иного товарищества.