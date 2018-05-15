Ростуризм: после открытия Крымского моста отдых на полуострове станет дешевле

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Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что открытие автомобильного движения по мосту через Керченский пролив стало эпохальным событием для развития туризма в Крыму. По его словам, сам отдых на полуострове станет дешевле.

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов назвал открытие автомобильного движения по мосту через Керченский пролив эпохальным событием для развития туризма в Крыму.

"Открытие моста через Керченский пролив имеет эпохальное значение для развития туризма в Крымском федеральном округе, потому что это упрощает возможность добраться до полуострова значительному количеству российских граждан", — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, это событие приведет к увеличению туристического потока на полуостров уже в 2018 году не менее, чем на миллион человек.

"Это означает, что общее число гостей в республике превысит шесть миллионов человек", — сказал глава ведомства.

"Такой показатель будет получен как за счет автомобильного и автобусного потока через мост, так и благодаря открытию современного авиационного терминала в Симферополе, который рассчитан на шесть миллионов пассажиров в год. Все это приведет к упрощению и удешевлению доступа в Крым", — добавил Сафонов.

Во вторник президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Он посетил Единый центр управления дорожным движением, а затем пообщался с рабочими и проехал по мосту за рулем "КамАЗа" во главе колонны спецтехники. Рабочее движение откроется 16 мая в 5:30.

Открытие железнодорожной части должно состояться в 2019 году.

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