Малобродский выписан из больницы

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Экс-гендиректора "Гоголь-центра", фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского выписали из больницы. 10 мая он был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда.

Бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, которого поместили в отделение кардиологии 20-й Городской клинической больницы Москвы, выписан из медучреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудницу справочной службы больницы.

10 мая в ходе заседания в Басманном суде Малобродский, являющийся фигурантом дела "Седьмой студии", пожаловался на ухудшение самочувствия. Прибывшие на вызов медики диагностировали у него инфаркт миокарда.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Малобродский доставлен в кардиоблок 20-й больницы и находится под наблюдением врачей, которые оказывают ему всю необходимую помощь.

Накануне, 14 мая, представители Следственного комитета России вынесли решение об изменении меры пресечения Алексею Малобродскому с заключения в СИЗО на подписку о невыезде. Решение было принято с учетом возраста и состояния здоровья подозреваемого. Также следователи отмечают, что сбор доказательств по делу завершен, так что обвиняемый, находясь на свободе, никак не повлияет на результаты расследования.

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