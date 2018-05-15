Лидер ХАМАС объявил о продолжении протестов в секторе Газа

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Протесты вдоль границ сектора Газа продолжаются, заявил лидер ХАМАС Исмаил Хания. Ранее стало известно о гибели 110 палестинцев за все дни "Великого марша возвращения".

Лидер движения ХАМАС, правящего в секторе Газа, Исмаил Хания объявил о продолжении "Великого марша возвращения". Таким образом, протестные акции, которые идут вдоль границ анклава последние полтора месяца, не прекратятся, передает РИА Новости.

"Марш возвращения продолжается, продолжается, продолжается", — сказал журналистам Хания. Ранее он приехал в крупнейший базовый лагерь протеста на окраине столичного города Газы.

За все полтора месяца, что идут протесты, в столкновениях с израильскими войсками погибли около 110 палестинцев. Более 10 тысяч пострадали от пуль и газа.

"Наши жертвы стали топливом для продолжения марша", — сказал Хания.

Ранее СМИ предположили, что акция против переноса посольства США в Иерусалим заканчивается. Это началось на фоне заметного сокращения масштабов протеста после рекордного по числу жертв понедельника, когда на границах Газы погибли свыше 60 человек.

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