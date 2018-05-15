Израиль высылает генконсула Турции в Иерусалиме

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Генконсула Турции в Иерусалиме высылают из Израиля. Он был вызван в израильский МИД, где его попросили покинуть страну.

Израиль высылает из страны генерального консула Турции в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Израиля.

Ранее генконсул был вызван в израильский МИД. Там его попросили вернуться в Турцию "для консультаций на какое-то время".

Во вторник посла Израиля в Анкаре попросили покинуть Турцию. В МИД этой страны дипломат был проинформирован об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве.

Отношения Израиля и мусульманских стран ухудшились на фоне эскалации в секторе Газа. Это произошло из-за обострения конфликта в связи с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.