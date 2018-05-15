20:14, 15 мая 2018

Главному редактору РИА Новости Украина предъявили подозрение в госизмене

Теги:  журналист  Украина  киев  сбу

​Главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому официальное обвинение по статье о государственной измене. Его задержали.

СБУ сообщила, что следствие предъявило официальное обвинение по статье о государственной измене главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

Ранее посольство России в Киеве направило ноту протеста в связи с обысками в квартире корреспондента РИА Новости Украина с требованием прекратить насилие над СМИ.

Обыск проходил в квартире корреспондента агентства Людмилы Лысенко. Кроме того, Служба безопасности Украины сообщала, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.

В посольстве попросили освободить Лысенко и наказать виновных в превышении должностных полномочий.

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