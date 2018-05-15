Главному редактору РИА Новости Украина предъявили подозрение в госизмене

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​Главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому официальное обвинение по статье о государственной измене. Его задержали.

СБУ сообщила, что следствие предъявило официальное обвинение по статье о государственной измене главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

#СУУ інформує, що керівнику пропагандистського антиукраїнського інформаційного ресурсу «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та затримано згідно зі ст. 208 КПК України https://t.co/stYlqBq8hf pic.twitter.com/dWXTyGYsF0 — СБ України (@ServiceSsu) 15 мая 2018 г.

Ранее посольство России в Киеве направило ноту протеста в связи с обысками в квартире корреспондента РИА Новости Украина с требованием прекратить насилие над СМИ.

Обыск проходил в квартире корреспондента агентства Людмилы Лысенко. Кроме того, Служба безопасности Украины сообщала, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.

В посольстве попросили освободить Лысенко и наказать виновных в превышении должностных полномочий.