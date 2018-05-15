Медведев передал Путину проект указа об изменении структуры правительства

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев передал президенту страны Владимиру Путину свои предложения по структуре нового правительства. По словам главы кабмина, принципиальных изменений в структуре быть не должно. Позднее 15 мая глава государства должен подписать соответствующий указ.

Глава правительства России Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным представил ему свои предложения по структуре нового кабмина.

Также премьер передал главе государства проект указа, сообщает ТАСС.

"С учетом того, что действующая структура правительства доказала свою работоспособность, каких-то принципиальных изменений, масштабных в структуре не предлагается", - отметил Медведев.

В частности, премьер предложил президенту разделить Министерство образования и науки на два ведомства. По его словам, "Министерство просвещения, в компетенцию которого входят вопросы общей образовательной деятельности, то есть, школы и учреждения среднего специального образования; Министерство науки и высшего образования, в компетенцию которого относились бы вопросы деятельности научных учреждений и вообще развитие науки в стране в целом и, соответственно, деятельность университетов, деятельность высших учебных заведений".

Кроме того, он предложил передать руководство деятельностью зарубежных торговых представительств России из ведения Минэкономразвития в Минпромторг.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что уже во вторник вечером подпишет представленный ему премьером указ.

Также он поинтересовался, когда Медведев будет готов представить предложения по персоналиям в новом правительстве. Глава кабмина ответил, что готов будет сделать это в пятницу, для чего приедет к президенту в Сочи.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новое правительство России будет сформировано в течение недели - до начала Санкт-Петербургского экономического форума.

ПМЭФ-2018 пройдет с 24 по 26 мая.