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Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении структуры правительства. Ранее проект документа ему передал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно указу, у премьера будет 10 заместителей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно изменениям, в кабмине у премьера будет 10 заместителей, в том числе первый вице-премьер - министр финансов, вице-премьер - полпред и вице-премьер глава аппарата.

Также Путин упразднил Федеральное агентство научных организаций.

Кроме того, Минобрнауки теперь разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Министерство просвещения займется госполитикой в сфере общего и среднего образования. А Министерство науки и высшего образования России займется научной, научно-технической и инновационной деятельностью и нанотехнологиями.

Согласно указу, Рособрнадзор и Росмолодежь теперь подчинены напрямую правительству. Ранее эти структуры находились в ведении Министерства образования и науки.

Ранее во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев передал Владимиру Путину свои предложения по структуре нового правительства. По словам главы кабмина, принципиальных изменений в структуре быть не должно.