Путин призвал последовательно модернизировать армию и флот

Теги: путин вооружение Оборона

Первое из серии совещаний по развитию вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса провёл во вторник в Сочи Владимир Путин.

Президент Владимир Путин во вторник подчеркнул, что за последнее время было много сделано для укрепления обороноспособности страны. Идет планомерное оснащение частей и соединений новым оружием и техникой, передает "ТВ Центр".

В этом году впервые были продемонстрированы перспективные образцы и системы вооружений, не имеющих мировых аналогов. Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности Росси, и на десятилетие вперед обеспечивают нашей стране сохранение стратегического баланса в мире. Владимир Путин отметил необходимость двигаться дальше, последовательно модернизируя армию и флот. При этом ключевое значение Верховный главнокомандующий отвёл стратегическим ядерным силам.

"В этом году продолжим отслуживших установленные сроки ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". До конца декабря ими должно быть оснащено 14 ракетных полков. В течение года авиационную составляющую ядерной триады пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-95 МС и Ту-160, которые будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности Х- 101 и Х- 102. Четко по плану должно идти и строительство ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта "Борей". Одна из важных задач - совершенствование средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями. Следует активно развивать и наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны. Продолжать модернизацию комплекса "Панцирь". Завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос", - отметил Путин.