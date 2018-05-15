КНДР отменила встречу на высоком уровне с Южной Кореей
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Пхеньян принял решение отменить встречу с Южной Кореей на высоком уровне. Она должна была пройти 16 мая. Также Северная Корея планирует отменить саммит КНДР - США. Причина в американо-южнокорейских учениях.
Власти КНДР отменяют запланированные на 16 мая переговоры на высоком уровне с Южной Кореей. Это произошло в связи с американо-южнокорейскими военными учениями, передает ТАСС.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало учения репетицией вторжения и провокацией.
Также Пхеньян задумался об отмене саммита КНДР – США.
"США придется предпринять серьезные обсуждения о судьбе запланированного саммита КНДР - США в свете этой провокационной военной возни, осуществляемой совместно с властями Южной Кореи", - отметили в ЦТАК.
27 апреля в Южной Корея состоялся саммит между президентом страны Мун Чжэ Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном. Многие политологи назвали его "разминкой" перед предстоящей встречей Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. В ходе переговоров стороны договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и формально положить конец Корейской войне.
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