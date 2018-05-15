США не знают о возможной отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына

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​Вашингтон не получал уведомлений от Пхеньяна о возможном срыве переговоров президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ранее появилась информация о готовности КНДР отменить саммит из-за американо-южнокорейских учений.

США не получали от КНДР уведомлений о возможной отмене встречи президента страны Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Нойерт, передает РИА Новости.

"Мы не получали ни формального, ни какого-либо неформального уведомления. Мы продолжим двигаться вперед и планировать встречу между президентом Трампом и Ким Чен Ыном", - заявила Нойерт на брифинге.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян задумался об отмене саммита КНДР – США.

"США придется предпринять серьезные обсуждения о судьбе запланированного саммита КНДР - США в свете этой провокационной военной возни, осуществляемой совместно с властями Южной Кореи", - отметили в ЦТАК.

Кроме того, КНДР приняла решение отменить встречу с Южной Кореей на высоком уровне. Она должна была пройти 16 мая. Это сделано в связи с проведением американо-южнокорейских учений.

Саммит КНДР – США должен состояться 12 июня.