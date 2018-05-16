Госдеп США прокомментировал открытие Крымского моста

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Госдепартамент США выразил обеспокоенность открытием Крымского моста, заявив о возможных проблемах для судоходства, а также о том, что Россия продолжает "захватывать Крым". Российское посольство в Штатах ответило на это, что Москва не намерена спрашивать разрешения других стран на строительство на своей территории.

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Хизер Нойерт прокомментировала открытие Крымского моста, заявив, что, по мнению администрации президента Штатов, это событие негативно отразится на людях и самом полуострове. Об этом пишет "Интерфакс".

Нойерт отметила, что открытие моста может создать проблемы для судоходства, а также что само это событие является попыткой "укрепления России и захвата Крыма". Подытоживая, представитель Госдепа подчеркнула, что США обеспокоены ситуацией.

Позднее в американском посольстве России ответили на слова Нойерт, сказав, что Россия не считает себя обязанной спрашивать разрешения на строительство на своей территории ни у США, ниу какой-либо другой страны.

Автодорожная часть Крымского моста, соединившего полуостров с материковой частью страны, была торжественно открыта 15 мая в присутствии президента России Владимира Путина. По планам авторов проекта, грузовые автомобили смогут начать пользоваться мостом уже осенью 2018 года, а поезда - с декабря 2019-го.

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