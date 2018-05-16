Сборная России уступила Швеции на ЧМ по хоккею и вышла в 1/4 на Канаду

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Хоккеисты сборной России уступили Швеции в последнем матче группового этапа ЧМ по хоккею в Дании со счетом 1:3. В четвертьфинале подопечных Ильи Воробьева ждет сборная Канады. Шведы сыграют с Латвией. Две оставшиеся пары составили Финляндия-Швейцария и США-Чехия.

В мачте седьмого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:3, передает "Интерфакс".

Счет в матче открыли россияне - в большинстве отличился Кирилл Капризов. Однако затем скандинавским хоккеистам удалось переломить ход встречи, забросив три шайбы. Голы на свой счет записали Мика Зибанежад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм. Последний забивал уже в пустые ворота, так как в надежде отыграться россияне сменили вратаря Василия Кошечкина на шестого полевого игрока.

После этой победы шведы сохранили за собой первое место в группе А и в одной четвертой сыграют с Латвией. Россияне остались на второй позиции и в четвертьфинале встретятся с канадцами. Две другие пары 1/4 составили США-Чехия и Финляндия-Швейцария. Матчи пройдут 17 мая.

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