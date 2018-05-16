Постпред США при ООН отказалась слушать речь посла Палестины в Совбезе

Теги: В мире оон израиль сектор газа

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по поводу ситуации на границе сектора Газа и Израиля зал покинула постпред США Никки Хейли. Это произошло как раз перед выступлением посла Палестины Рияда Мансура. Сама Хейли в своем обращении отказалась видеть связь беспорядков с открытием посольства Штатов в Иерусалиме, обвинила в произошедшем ХАМАС и указала на угрозу со стороны Ирана.

Перед выступлением посла Палестины Рияда Мансура по поводу столкновений на границе Израиля и сектора Газа зал Совета Безопасности ООН покинула постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Никки Хейли, передает ABC News.

Сама Хейли в собственной речи опровергла связь открытия посольства США в Иерусалиме с беспорядками, заявив, что само по себе расположение посольства никак не может повлиять на границы израильского суверенитета в Иерусалиме, как не может и помешать процессу мирного урегулирования ситуации.

Вместе с тем в беспорядках Хейли обвинила движение ХАМАС, при этом обратив внимание Совета Безопасности и на "дестабилизирующие действия Ирана".

MORE: Haley walked out before the Palestinian ambassador spoke at this morning's UN Security Council session. https://t.co/oPi24TDoLe pic.twitter.com/wxQIt4K7x6 — ABC News (@ABC) 15 мая 2018 г.

Посольство США в Иерусалиме было открыто 14 мая в присутствии дочери президента Штатов Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера. Сам Трамп выступил с видеообращением. На границе Израиля и сектора Газа начались столкновения палестинцев с силовиками, в результате которых погибли не менее 60 человек.

Читайте также:

США заблокировали заявление Совбеза ООН по сектору Газа

ООН не будет проводить собственное расследование гибели людей в секторе Газа

Число погибших в секторе Газа увеличилось до 61 человека

Армия Израиля открыла огонь по палестинским демонстрантам в секторе Газа