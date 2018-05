Постпред США при ООН отказалась слушать речь посла Палестины в Совбезе

Перед выступлением посла Палестины Рияда Мансура по поводу столкновений на границе Израиля и сектора Газа зал Совета Безопасности ООН покинула постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Никки Хейли, передает ABC News.

Сама Хейли в собственной речи опровергла связь открытия посольства США в Иерусалиме с беспорядками, заявив, что само по себе расположение посольства никак не может повлиять на границы израильского суверенитета в Иерусалиме, как не может и помешать процессу мирного урегулирования ситуации.

Вместе с тем в беспорядках Хейли обвинила движение ХАМАС, при этом обратив внимание Совета Безопасности и на "дестабилизирующие действия Ирана".

