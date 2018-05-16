В сфере ЖКХ могут появиться тарифные планы

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Минстрой разработал проект по введению в сферу ЖКХ тарифных планов по аналогии с сотовой связью. Готовы уже как минимум три подобных пакета. Зависеть стоимость будет от объема потребления, времени и срока оплаты.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис рассказал "Известиям", что ведомство разработало разработало проект, по которому гражданам страны будут предложены тарифные планы по оплате жилищно-коммунальных услуг по аналогии с сотовой связью.

Отмечается, что люди сами смогут выбирать наиболее удобный для них тариф, чья стоимость будет зависеть от способа и срока оплаты, времени и объема потребления. К примеру, пользователю могут предложить дисконт, попросив при этом предоплату.

В настоящее время Минстрой заканчивает со сбором предложений от участников рынка и уже разработал как минимум три варианта пакетов.

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