Проведение ЕГЭ 2018 года будут транслировать по интернету

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За проведением ЕГЭ-2018 каждый желающий сможет наблюдать в прямом эфире через онлайн-трансляции: запись, которая окажется доступна на сайте единого госэкзамена, будет вестись с 93 процентов площадок страны. Эксперты полагают, что это сделает процедуру более открытой, а также поможет исключить массу нарушений.

В 2018 году за проведением Единого государственного экзамена можно будет наблюдать через интернет-трансляцию, которую запустят с 93 процентов площадок на сайте ЕГЭ. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на слова представителей Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Что касается семи процентов площадок, на которых трансляции не будет, то там ЕГЭ сдают дети с ограниченными возможностями, для которых действуют особые условия. Так, им можно выходить из аудитории, писать экзамен на полтора часа дольше и приносить с собой еду.

Вместе с тем эксперты положительно отзываются об инициативе Рособрнадзора, называя онлайн-трансляции возможностью сделать процедуру более открытой, а также исключить многие нарушения.

Основной этап сдачи ЕГЭ в 2018 году запланирован на период с 28 мая по 2 июля.

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