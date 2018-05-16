Следственный комитет приостановил снос ТЦ "Зимняя вишня"

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Следователи приостановили демонтаж ТЦ "Зимняя вишня". Снос комплекса зданий начался во вторник утром в присутствии врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева. Строители разобрали отдельно стоящее здание, которое не пострадало при пожаре. Однако демонтаж вскоре был остановлен представителями СК, так как ТЦ является вещдоком.

Следователи приостановили снос здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Малинин, который представляет интересы пострадавших и арендаторов.

Как пишет "Коммерсант", демонтаж комплекса зданий начался во вторник утром. Строители разобрали отдельно стоящее здание бани-сауны, которое не пострадало при пожаре. По данным газеты, снос зданий был вскоре приостановлен представителями СКР, так как ТРЦ является вещественным доказательством.

"Пока не будет постановления следователя СКР о его исключении из числа вещдоков, здание не может быть передано собственнику с тем, чтобы, например, его можно было сносить", - заявил Малинин.

Накануне старт по сносу здания ТЦ дал врио губернатора региона Сергей Цивилев. Он отметил, что с собственником здания было достигнуто соглашение о его безвозмездной передаче в собственность городским властям. К 1 сентября на месте торгового центра планируется открыть памятный сквер.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате 60 человек погибли, в том числе 41 ребенок. Здание с 2012 года ни разу не проверяли на предмет противопожарной безопасности.

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