Ким Чен Ын может отказаться от переговоров с Трампом

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Ким Чен Ын не будет встречаться с Дональдом Трампом, если США заинтересованы только в решении ядерной проблемы, а не в улучшении отношений с Пхеньяном. Об этом заявил глава МИД Северной Кореи Ким Ге Гван. Встреча лидеров двух стран намечена на 12 июня в Сингапуре.

Северная Корея в одностороннем порядке отменила межкорейские переговоры на министерском уровне в связи с началом американо-южнокорейских военных учений. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ранее власти КНДР по той же причине отказались провести встречу с руководством Республики Корея, запланированную на среду. Сеул, в свою очередь, выразил сожаление по поводу такого решения Пхеньяна. А в Пентагоне в очередной раз отметили, что совместные манёвры Южной Кореи и США носят исключительно рутинный характер и предназначены для увеличения защитного потенциала региона.

Пхеньян же уверен, что учения являются провокацией на фоне крепнущих межкорейских отношений. Теперь, по прогнозам СМИ, северокорейская сторона может также отменить запланированный саммит США-КНДР.