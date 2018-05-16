Четыре населенных пункта в провинции Хомс освобождены от боевиков

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Четыре населённых пункта на востоке сирийской провинции Хомс освобождены от боевиков правительственными войсками. Правопорядок на освобожденных территориях теперь обеспечивают подразделения сирийской армии совместно с российской военной полицией.

Восточная часть зоны деэскалации Хомс. Только накануне эту территорию покинули последние участники непримиримых незаконных вооруженных формирований, и она перешла под полный контроль подразделений сирийской армии.

Сегодня журналистов здесь встречают представители местного ополчения, передает "ТВ Центр". Говорят, что обеспечивают порядок и безопасность в своих селениях. Теперь эти функции возьмут на себя российские военные полицейские. А ополченцы вступят в ряды сирийской армии.

Населенный пункт Эль-Хазби теперь тоже свободен. Сегодня здесь поднимают сирийский флаг. А в селении Тюлюль Аль-Хамр уже предметный разговор местных старейшин с представителями российского центра по примирению. Речь идет об обеспечении безопасности, организации работы местных органов власти и гуманитарной помощи. Над администрацией селения теперь тоже развевается сирийский флаг.

В каждом населенном пункте колонну встречают ликующие жители, а машин в ней становится все больше. Есть и настоящий эскорт. Лавировать на узкой дороге среди десятков мотоциклов непросто. Еще труднее пробиться сквозь толпу, которая собралась для встречи с российскими военными.

Флаги сирийской арабской республики поднимают в Дейр-Фуре, Изеддине, Эль-Ганто. Незапланированная остановка в пути. Маленькая деревня, которой даже нет на карте. Почти все дома разрушены, но сюда уже возвращаются жители.

Уже в сумерках офицеров ЦПВС встречают сотни жителей города Эр-Растан. Семь лет он находился под контролем боевиков. Сегодня люди впервые свободно вышли на улицы. У здания администрации проходит митинг. Разговор снова об основных проблемах. Восстановление водо- и электроснабжения, поставки продуктов, открытие учебных заведений, отсрочка от армии мужчинам в многодетных семьях. Но главное, убеждены люди: наступил мир.

Большая часть зоны деэскалации Хомс теперь свободна. Выход последних групп боевиков еще продолжается по гуманитарным коридорам в районе населенных пунктов Эр-Растан и Аль-Хури. В ближайшие дни все участники незаконных вооруженных формирований вместе с семьями будут вывезены в провинцию Идлиб на севере Сирии.

Алексей Платонов, Александр Терентьев. "ТВ Центр", провинция Хомс, Сирия.