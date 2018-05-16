В медцентре Калифорнии прогремел взрыв

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При взрыве в калифорнийском медицинском центре погиб один человек, еще трое пострадали. Представители власти отметили, что это может быть как и спланированный взрыв, так и несчастных случай.

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили травмы во вторник в результате взрыва в здании медицинского центра в Калифорнии, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Алисо-Вьехо (округ Ориндж). Взрыв прогремел, когда в здании шли строительные работы. Затем начался пожар.

Источник CNN сообщил, что на месте происшествия не нашли следов взрывчатки, также не была зафиксирована утечка газа. В свою очередь NBC утверждает, что в здании сдетонировало взрывное устройство, которое могло быть доставлено туда в виде посылки, отправленной на имя частного лица.

Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) Майк Гиффорд сообщил, что, это может быть как и спланированный взрыв, так и несчастный случай.

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