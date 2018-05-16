Задержанного главу РИА Новости Украина этапировали из Киева в Херсон

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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, ранее задержанный сотрудниками СБУ, этапирован из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Его подозревают в государственной измене и "подрывной деятельности". В офисе организации провели пять обысков. Кремль решительно осудил действия Украины.

Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского сообщил, что его подзащитного этапируют из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Об этом пишет РИА "Новости".

Уточняется, что дело Вышинского ведет прокуратура "автономной республики Крым", чей офис расположен именно в Херсоне.

Глава РИА Новости Украина был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины 15 мая, в офисе компании провели пять обысков. Вышинского подозревают в государственной измене: ему, в частности, вменяют поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и ежемесячное получение от России 53 тысяч евро на проведение "подрывной деятельности".

Обыски прошли также в квартирах корреспондента РИА Новости Украина Людмилы Лысенко и главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина.

Действия Киева были осуждены Кремлем, где пообещали применить "меры взаимности", как только станет доступна более детальная информация.

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