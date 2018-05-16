Более тысячи машин проехали по Крымскому мосту в первый час

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Историческое событие для всей страны — этим утром, ровно в 5:30 открылось автомобильное движение по Крымскому мосту. Принять участие в запуске грандиозного проекта прибыли сотни людей - среди них и местные жители, и туристы, ветераны, общественники, байкеры. Накануне мост открыл Владимир Путин.

К этому по-настоящему историческому событию люди подготовились основательно — все с шарами, флагами России и, конечно, с хорошим настроением. В среду по обеим берегам Керченского пролива настоящий праздник.

На часах 4 утра, даже еще не рассвело, люди уже стоят в очереди - они хотят проехать одними из первых по Крымскому мосту. Здесь, с Таманской стороны, сотня автомобилей - вереница растянулась на несколько километров, и люди продолжают подъезжать.

"С самого начала строительства моста мы мечтали проехать по нему первыми! Чтобы встретиться на том берегу с нашими родственниками, друзьями!" – рассказывает местная жительница.

Вот оно, настоящее долгожданное, историческое событие — движение по Крымскому мосту открыто. Как обещали, это сделали ровно в 5.30 утра.

Борис Максудов, "ТВ Центр".

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