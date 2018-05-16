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МВД России предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак "Шипы". В министерстве считают этот знак больше не актуальным. Эксперты отмечают, что "Шипы" носят только информативный характер, при этом вычислять тормозной путь автомобиля он не помогает.

В МВД предложили отказаться от знака "Шипы". Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое опубликовано на портале проектов нормативных актов.

По мнению авторов документа, требование размещать этот знак на автомобилях потеряло актуальность, так как динамические характеристики движения автомобиля сейчас в значительной мере зависят от других факторов. Кроме того, знак на заднем стекле автомобиля небезопасен, так как зачастую ограничивает обзор с места водителя.

Эксперты, опрошенные Газета.Ru, положительно оценивают предложение министерства. Так, член регионального отделения "Общероссийского народного фронта" Катерина Соловьева считает, что наклейка "Шипы" носит только информативный характер, при этом вычислять тормозной путь автомобиля он не помогает.

"Мне как водителю не понятно, какое значение имеет тормозной путь впереди идущего транспортного средства, если обязанность соблюдать дистанцию лежит на водителе транспортного средства, следующего позади", - сказал она.

В свою очередь, руководитель программы "Главная дорога" Илья Скрябин в беседе с изданием заявил, что глава ГИБДД России Михаил Черников не раз называл знак "Шипы" устаревшим, а норма эта была принята лишь потому, что в Госавтоинспекции "не уследили".

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