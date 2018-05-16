Вынужденная посадка самолета в Екатеринбурге стала объектом проверки СК

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СКР начал проверку инцидента в международном аэропорту Кольцово Екатеринбурга, где 16 мая в 1 час 04 минуты по местному времени совершил вынужденную посадку лайнер Airbus 320. На борту находились 47 человек, никто не пострадал.