Вынужденная посадка самолета в Екатеринбурге стала объектом проверки СК
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СКР начал проверку инцидента в международном аэропорту Кольцово Екатеринбурга, где 16 мая в 1 час 04 минуты по местному времени совершил вынужденную посадку лайнер Airbus 320. На борту находились 47 человек, никто не пострадал.
Уральское следственное управление на транспорте СК России начало проверку вынужденной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что лайнер Airbus 320 совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Кольцово 16 мая в 1 час 04 минуты по местному времени.
На борту находились 41 пассажир и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал, судно также не получило повреждений.
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