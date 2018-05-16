В Московском зоопарке разбудили перезимовавших в холодильниках летучих мышей

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Летучих мышей в Московском зоопарке разбудили после зимовки в специальных холодильниках. Перед тем как выпустить животных на волю, рукокрылых помещают в так называемый "разлетник", где они могут размяться после спячки, а также откармливают после зимней потери веса.

В Московском зоопарке разбудили летучих мышей, которые зимовали в специальных холодильниках, сообщает сайт столичного зоосада.

Летучим мышам, которые проживают в Москве и Подмосковье, трудно найти место для зимовки. Нередко они залетают в жилые помещения, где подвергают себя опасности. Для того, чтобы помочь зверькам перезимовать, в Московском зоопарке был создан Центр зимней передержки рукокрылых Москвы.

Перед тем как выпустить животных на волю, мышей помещают в так называемый "разлетник", где они могут размяться после спячки и восстановить навыки полета. Также перед выпуском рукокрылых откармливают. Им необходимо набрать примерно шесть-семь грамм, так как до спячки вес зверька составляет 18 грамм, а после – около 11-12 грамм.

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