Депутат Исаев о наказании за содействие антироссийским санкциям
Теги: госдума закон санкции События. 25-й час
Во вторник Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о противодействии иностранным ограничениям. Тем, кто будет оказывать поддержку реализации санкций США и Евросоюза в отношении России, грозит четыре года тюрьмы либо штрафы в сотни тысяч рублей.
О механизме действия нового закона рассуждает в программе "События. 25-й час" первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев:
"Предположим, вы поехали в Конгресс США и рассказываете: "Надо вот этого включить в санкционный список, вот так побольнее ударить Россию", либо призываете ввести санкции, или представляете соответствующую информацию. В этом случае вы, грубо говоря, изменяете Родине. Потому что с нами ведется экономическая война, а вы выступаете на стороне противника", - заявил Исаев.
Полную версию комментария смотрите в видео.