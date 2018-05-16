Депутат Исаев о наказании за содействие антироссийским санкциям

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Во вторник Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о противодействии иностранным ограничениям. Тем, кто будет оказывать поддержку реализации санкций США и Евросоюза в отношении России, грозит четыре года тюрьмы либо штрафы в сотни тысяч рублей.