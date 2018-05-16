Россияне сочли инаугурационную речь Путина интересной

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ВЦИОМ провел опрос среди россиян об их отношении к инаугурации президента Владимира Путина. Следили за церемонией 57% респондентов, 81% из них назвали речь главы государства интересной. Особенно люди отмечают слова Путина о социальной ответственности и о повышении уровня жизни.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди на россиян на тему их отношения к процессу инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. Результатами исследования делится РИА "Новости".

57 процентов опрошенных заявили, что следили за процессом инаугурации: 21 процент смотрел прямую трансляцию, еще 36 наблюдали основные моменты позже в новостях или в интернете. 81 процент из смотревших церемонию сказали, что речь президента вызвала у них интерес.

Вместе с тем 8 процентов из следивших за инаугурацией жителей страны особенно отметили высказывания Путина о службе народу и социальной ответственности, 6 - заявление президента о развитии страны, повышении уровня жизни и борьбе с бедностью, еще 5 - об экономическом развитии.

Опрос проводился 8 и 12 мая среди двух тысяч респондентов по телефону.

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