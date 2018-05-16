Экс-сотрудника ЦРУ заподозрили в передаче WikiLeaks данных о кибершпионаже

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ФБР подозревает бывшего сотрудника ЦРУ 29-летнего Джошуа Адама Шульте в передаче WikiLeaks сверхсекретных данных о "кибероружии" ведомства. Речь идет о программах, которыми пользуется ЦРУ для хакерских атак и электронной слежки.

Экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США 29-летнего Джошуа Адама Шульте подозревают в передаче секретных данных ведомства организации WikiLeaks, передает ТАСС.

Утечка произошла в 2017 году, эксперты назвали ее одной из наиболее разрушительных в современной истории. Речь идет о программах, которыми пользуется ЦРУ для хакерских атак и электронной слежки.

На данный момент Шульте находится в тюрьме в Нью-Йорке в рамках другого дела, которое не связано с утечками из ЦРУ.

8 марта 2017 года WikiLeaks опубликовала пакет документов под названием Vault 7, в котором рассказывалось о приложениях, которые ЦРУ использовало для кибершпионажа. Эти приложения позволяли, например, считывать сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram, использовать телевизоры Samsung Smart TV в качестве устройства для прослушки.

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