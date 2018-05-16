Кандидат в президенты ОКР заявил об отсутствии "игры" МОК против России

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Кандидат в президенты Олимпийского комитета России Александр Попов назвал Международный олимпийский комитет "другом и товарищем", отметив, что ситуацию в мировом спорте пытаются "раскачать" люди, не находящиеся внутри сферы

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, являющийся кандидатом на пост президента Олимпийского комитета России, заявил, что Международный олимпийский комитет остается "другом и товарищем" и не ведет против России игру. Слова Попова приводит РИА "Новости".

"Просто они такие же заложники, как и мы. Когда это понимаешь, то становится очевидно: никто внутри МОК против нас не играет", - сказал Попов, добавив при этом, что объяснения действий МОК можно найти в том, что "люди зажаты обстоятельствами".

Также в своей речи кандидат в президенты ОКР сравнил МОК с большой лодкой, отметив, что раскачивать ее пытаются те, кто находится снаружи.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда аннулировала результаты 43-х российских спортсменов с Олимпиады-2014 по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Позднее апелляции 28 из них были удовлетворены CAS.

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