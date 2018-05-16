Роскачество назвало поддельным треть коньяка в России

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Треть коньяка в России изготовлена не из виноградного спирта, сообщает Роскачество по результатам испытаний. Организация выяснила, что при производстве 15 из 47 марок коньяка используется пшеничный или картофельный спирт. Юридически назвать это фальсификатом по составу нельзя из-за пробелов в законодательстве.

В Роскачестве сообщили, что каждый третий коньяк в российской рознице изготовлен не из виноградного спирта, а дешевых аналогов. Об этом говорится в сообщении на сайте организации по итогам проверки, которую провели по поручению правительства.

В проверке Роскачества участвовали 47 брендов коньяка, изготовленного как в России, так и за рубежом. Выяснилось, что при изготовлении 15 марок коньяка используется пшеничный или картофельный спирт.

"К сожалению, нюансы законодательства не позволяют напрямую назвать данные товары фальсификатом, поскольку методика измерения отношений изотопов с целью определения природы этилового спирта относительно новая и еще не внесена в межгосударственный и национальный стандарты как метод оценки фальсификации", - отмечает пресс-служба организации.

Еще пять производителей использовали запрещенные межгосударственным и национальным стандартами синтетические ароматизаторы. "Такой продукт не имеет права называться коньяком. Только спиртным напитком. Надзорные органы уведомлены о нарушениях, товары уже изъяты из продажи в некоторых магазинах", - сообщили в Роскачестве.

В целом весь проверенный коньяк оказался безопасным для потребителя: качество сырья и степень его очистки нареканий у специалистов не вызвали. По массовой концентрации метилового спирта, мышьяка, свинца, кадмия и ртути показатели во всех образцах находятся в пределах допустимого.

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