Премьер Японии пообещал разрешить "курильский вопрос"

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В преддверии своего визита в Петербург 25 мая и в Москву 26 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности приложить все усилия для разрешения территориальных споров с Москвой. Главной темой остаются хозяйственная деятельность на южных Курилах и вопрос об авиарейсах для бывших японских жителей.

На конец мая 2018 года назначен визит в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, и в преддверии этого события он пообещал приложить максимальные усилия, чтобы разрешить с Москвой территориальную проблему. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо.

Уточняется, что о своих намерениях Абэ заявил в ходе встречи с губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси.

Абэ посетит Санкт-Петербург 25 мая и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Уже 26 мая его ждут в Москве, где пройдет открытие года Японии в России. В планах японского премьера значится обсуждение хозяйственной деятельности на южных Курилах и возможности выполнения авиарейсов, с помощью которых бывшие японские жители смогли бы посещать могилы предков.

В настоящее время неразрешенным остается конфликт между Россией и Японией из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Процесс тянется с окончания Второй мировой войны. Вместе с тем в 2016 году Владимир Путин и Синдзо Абэ достигли договоренности о проработке вопроса хозяйственной деятельности на островах.

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