На Гавайях объявили самый высокий уровень тревоги из-за извержения вулкана
Самый высокий, красный, уровень тревоги объявлен на Гавайях из-за усиления активности вулкана Килауэа. Это означает, что крупное извержение неизбежно. На данный момент, облака пепла поднимаются в воздух на 3700 метров, число вулканических трещин возросло до 19, лава движется со скоростью примерно 20 метров в час.
На Гавайях объявили красный уровень опасности из-за извержения вулкана Килауэа, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает ТАСС.
Это означает, что в любое время его активность может увеличиться в разы. Выбросы пепла происходят непрерывно, он поднимается в воздух на 3700 метров. Число вулканических трещин возросло до 19, лава движется со скоростью примерно 20 метров в час.
Извержение вулкана Килауэа, одного из самых активных действующих на Земле, началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. На прошлой неделе были эвакуированы порядка двух тысяч человек.
9 мая губернатор штата Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия, президент США Дональд Трамп удовлетворил запрос о выделении помощи.
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