Турция рекомендовала консулу Израиля в Стамбуле покинуть страну

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В МИД Турции рекомендовали генеральному консулу Израиля в Стамбуле Йозефу Леви Сфари покинуть страну и на время вернуться на родину. Дипломатический конфликт между странами начался после столкновений 14 мая израильских военных с протестующими на границе с сектором Газа.

МИД Турции выдворяет из страны генконсула Израиля в Стамбуле, передает агентство Anadolu. Йозефу Леви Сфари рекомендовали покинуть страну и на время вернуться на родину.

Ранее турецкие власти объявили о временной высылке израильского посла из столицы. Кроме этого, Анкара отозвала турецкого посла из Тель-Авива для консультаций. Израиль, в свою очередь, выслал турецкого консула из Иерусалима.

Дипломатический конфликт между странами начался после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев составило более 60 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой, а президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил его в апартеиде.

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