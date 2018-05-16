Матвиенко: лекарства из США не попадут под контрсанкции

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что новый закон о контрсанкциях, в первом чтении принятый Госдумой 15 мая, не ограничивает экспорт лекарств и медицинской техники из США. Ранее в Нижней палате парламента говорили об изменениях в законопроекте ко второму чтению, по которым из списка уберут медикаменты, которым нет аналога в России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что экспорт из США лекарств и медицинской техники не будет ограничиваться по новому закону о контрсанкциях, принятому Государственной думой в первом чтении 15 мая. Слова Матвиенко приводит РИА "Новости".

"Напоминаю, закон рамочный, и никаких ограничений, которые так волновали людей, — относительно лекарственных средств и медтехники — в проекте не содержится", - сказала председатель Совфеда, добавив, что нет в законе и мер, которые могли бы причинить гражданам, обществу и стране вред.

Ранее в Госдуме отмечали, что ко второму чтению в документ внесут изменения, согласно которым в санкционном списке не будут находиться лекарства и электроника, аналогов которым нет в России.

15 мая прошло пленарное заседание Госдумы, где в первом чтении был принят законопроект об ответных мерах на действия США и других стран. Согласно документу, правительство по решению президента получает право вводить санкции в ответ на недружественные действия Штатов и других стран против РФ. Также в законопроекте есть пункт об уголовной ответственности за применение западных санкций на территории России.



Второе чтение законопроекта пройдет 17 мая.

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