МИД России обеспокоен рисками реанимации ИГ в Заевфратье
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Запрещенная в России организация "Исламское государство" может возродиться в сирийском Заевфратье при попустительстве США, Москва обеспокоена этим фактом. В МИД России упрекнули Вашингтон в покрывании боевиков.
Россия видит риски реанимации халифата запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в Заевфратье в Сирии при попустительстве США, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Соединенные штаты замалчивают информацию о нескольких тысячах боевиков, задержанных в Сирии, чтобы уберечь их от ответственности. Дипломат рассказала, что вместо следственных действий им обеспечено трехразовое питание и предоставляются медицинские услуги.
"В свете объявленного президентом Трампом скорого ухода американцев из Сирии вырисовываются высокие риски реанимации халифата в Заевфратье по иракскому образцу, когда после спешного вывода оттуда американского контингента в 2011 году фактически и возникла группировка ИГИЛ", - цитирует Захарову агентство РИА Новости.
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