По Крымскому мосту открылось автомобильное движение. Как это было

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Событие, которого ждали миллионы людей. Ровно в 5:30 утра открылось автомобильное движение по Крымскому мосту. С обеих сторон по переправе промчались первые колонны машин. Атмосфера праздничная. В окнах автомобилей - российские флаги и воздушные шары.

На часах 4 утра и даже ещё не рассвело, а люди уже стоят в очереди. Все они хотят первыми проехать по Крымскому мосту. Вереница из автомобилей растянулась на несколько километров и люди продолжают подъезжать.

По обоим берегам Керченского пролива - настоящий праздник. К открытию движения готовились заранее. Машины украшали шарами и флагами. Право первыми проехать по Крымскому мосту строители предоставили местным жителям.

Накануне по мосту за рулём "КамАЗа" проехал Владимир Путин. Вместе со строителями он лично протестировал дорогу. Качеством асфальта глава государства остался доволен. Пролив на грузовике Владимир Путин преодолел всего за пятнадцать минут и поблагодарил тех, кто возвёл этот объект в рекордные сроки.

Жители Керчи и Тамани ждали этого открытия с особым нетерпением. Пролив разделяет не только два региона, но и семьи. Чтобы съездить в гости к родственникам раньше тратили несколько часов. Теперь на это понадобится не больше тридцати минут.

Для тех, кто впервые пересекает пролив по мосту, подготовили памятку. Они так и называется: "Первый проезд". Здесь, например, подробная схема того, как развернуться после съезда с моста. Например, на Керченской стороне это можно сделать аж через 15 километров после пролива. И здесь же советы водителям: не превышать скорость, следовать без остановки и следить за дистанцией.

В очереди с жителями Тамани и спецпредставитель МИД Мария Захарова. Если раньше на брифинги в Крым ей приходилось летать, то сейчас на пресс-конференцию в Керчь решила поехать на автомобиле. Схему проезда изучила, с правилами ознакомилась.

С первыми лучами солнца движение открыли. Одновременно с двух берегов навстречу друг другу отправились сотни автомобилей и мотоциклов. Среди них и велотурист из Краснодара Сергей Кимаск. На своем двухколесном друге он исколесил 20 тысяч километров. Но эти 19 ждал особенно.

Движение запускают в специальном центре управления. Теперь именно отсюда будут контролировать все, что происходит на Крымском мосту. Искусственный интеллект в режиме онлайн не только следит за обстановкой, но и подсказывает диспетчерам.

Движение открыли, как и обещали, ровно в 5:30 утра. Два потока встречаются ровно на автомобильной арке. Именно отсюда закат с высоты Крымского моста выглядит особо впечатляюще. С таких незабываемых видов теперь будет начинаться отдых для десятков тысяч туристов. Именно для них движение запустили на полгода раньше. Грузовые машины поедут уже осенью.

За первый час работы по Крымскому мосту проехало 1100 машин. Автомобильный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме. Продолжается и строительство железнодорожного моста. Первые поезда в Крым пойдут через полтора года.

Борис Максудов, Станислав Ильин, Максим Володин. "ТВ Центр", Крымский мост.