В Москве открылся прием заявок на конкурс грантов мэра для НКО

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В Москве начался прием заявок на конкурс грантов мэра столицы для некоммерческих организаций. В этом году бюджет конкурса увеличен до 400 миллионов рублей.

В столице начался приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы. Как ожидается, за главную награду будут бороться более тысячи представителей городских некоммерческих организаций, занимающихся социальными проектами. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сергей Собянин отметил, что в этом году бюджет конкурса увеличен. На гранты выделено 400 миллионов рублей. Принять участие могут все желающие - организации, занимающиеся волонтерством, охраной окружающей среды, сохранением культурного наследия и помощью ветеранам.

Заявки принимаются в течение месяца. Позже будет опубликован список финалистов, а имена победителей назовут уже в середине июля.