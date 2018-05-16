В России за сутки потушили больше 180 лесных пожаров
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В регионах России за сутки ликвидировали 183 лесных пожара на площади в 21743 гектара. Еще 19 возгораний пока активны, на местах работают специалисты лесопожарных сил. Всего особый противопожарный режим введен в 37 субъектах РФ.
Силами лесопожарных служб в регионах России за сутки были потушены 183 природных пожара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФБУ "Авиалесоохрана".
Уточняется, что возгорания ликвидировали на общей площади в 21743 гектара. Противодействие еще 19 пожарам продолжается. Из этих девятнадцати по пять насчитывается в Хабаровском крае и Челябинской области, четыре - в Забайкальском крае, по одному в Пермском и Красноярском краях, Томской и Свердловской областях и в Республике Тыва.
Вместе с тем отмечается, что в Хабаровском крае замечены еще три пожара, однако их тушение не проводится, так как они горят на удаленных и труднодоступных землях и не представляют угрозы населенным пунктам.
Всего особый противопожарный режим введен в 37 субъектах России.
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