Россия пообещала оградить журналистов от правового произвола Киева

Теги: мид Украина задержание киев

В Херсоне суд должен избрать меру пресечения для руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Туда его этапируют из Киева. В украинской столице журналиста задержали накануне. В российском МИД действия украинских властей назвали правовым произволом и пообещали добиться освобождения Вышинского, а также не допустить повторения подобных акций в отношении других СМИ.

На сайте информагентства "РИА Новости Украина" нет свежих новостей, передает "ТВ Центр". Делать их попросту некому. Последнее сообщение появилось в ленте утром в среду с пометкой "срочно": "Сотрудники СБУ ворвались в офис редакции". Обыски и допросы длились несколько часов. Силовики проводили их как на рабочих местах, так и в домах журналистов. Нескольким сотрудникам агентства предписали явиться на допрос в СБУ.

Главный редактор портала Кирилл Вышинский был задержан. В среду его этапируют из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Там находится офис крымского отделения украинской прокуратуры, которая, видимо, до сих пор не поняла, что полуостров уже несколько лет как не в ее юрисдикции. Оно ведет дело Вышинского. Спецслужбы подозревают журналиста, у которого есть гражданство России и Украины, в госизмене. Ему не дали связаться даже с самыми близкими.

"Я не знаю абсолютно ничего. Более того, меня очень волнует тот момент, что у моего мужа есть некие проблемы со здоровьем, и это достаточно серьезные проблемы. Человек не может обходиться без медикаментов", - говорит жена Вышинского Ирина.

Главного редактора портала "РИА Новости Украина" обвиняют в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По версии украинских силовиков, для проведения подрывной деятельности он ежемесячно получал из Москвы по 53 тысячи евро. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Возглавляемое им информагентство в СБУ также считают участником гибридной информационной войны против Киева, а журналистов грозят наказать за подготовку материалов, оправдывающих так называемую аннексию Крыма. В российском МИД происходящее назвали произволом. Кремль обещает меры взаимности. Государственная Дума готовит зеркальный ответ.

"Выражаем возмущение грубым нарушением прав журналистов на территории Украины и в очередной раз призываем официальный Киев прекратить правовой произвол в отношении представителей журналистского сообщества под надуманным предлогом борьбы с пропагандой. Выражаем решительный протест в связи с рейдом украинских силовиков в отношении МИА "России сегодня". Российская сторона сделает все, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других СМИ таких акций больше не совершалось", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российская сторона надеется, что западные партнеры, которые так любят бравировать свободой слова, не замолчат эту ситуацию с вопиющим нарушением одного из базовых принципов демократии. Действия Киева уже раскритиковали в ОБСЕ. В Госдепе, который российский МИД призывал приструнить своих украинских подопечных, сделали вид, что отреагировали. Правда, отвечать на вопрос о том, обсуждал ли Киев с Вашингтоном задержания журналистов, представитель ведомства отказалась.

"Задержания журналистов и обыски в СМИ должны быть проведены с соблюдением закона, что включает и соблюдение международного законодательства о правах человека. Мы относимся к таким действиям серьезно. Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой. Но все же это очень серьезные действия, которые должны соответствовать закону", - заявила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

В МВД Украины уже предлагают обменять задержанного Кирилла Вышинского на арестованного в России Романа Сущенко. Украинского журналиста Москва признала виновным в шпионаже. Он содержится под стражей. Не исключено, что провокацию с налетом на офис редакции "РИА Новости" Киев затеял не только с идеологической целью, но и с вполне себе практической - вызволить украинских преступников.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".