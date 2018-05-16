Семь человек погибли в утонувшем вездеходе в Коми
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В республике Коми вездеход, в котором находились девять человек, пытался переехать лесной ручей, но не рассчитал глубину и провалился под воду. По предварительным данным, погибли семь рабочих. Двум удалось спастись. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели.
Семь рабочих погибли в утонувшем вездеходе в республике Коми, сообщает ТАСС.
По данным следствия, девять человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину, и машина ушла под воду. Двум рабочим удалось спастись.
Транспортер принадлежит ТПП "Лукойл Ухта Нефтегаз". В воду упал тягач ГАЗ-71 - это плавающий снегоболотоход.
В поисково-спасательной операции задействованы 34 человека и шесть единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. Ситуация осложняется тем, что в районе ЧП нет мобильной связи.
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