Захарова напомнила Лондону о российском гражданстве Скрипаля

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Москва отвергает причины, по которым Лондон отказывает в консульском доступе к Скрипалям, и считает инцидент в Солсбери покушением на жизнь российских граждан. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что Сергей Скрипаль не отказывался от российского гражданства, и поэтому Россия имеют право на доступ к нему.

Британские власти не заинтересованы в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Так как российской стороне до сих пор не представлены убедительные доказательства обратного, считаем, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации", - цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель МИД рассказала, что Великобритания продолжает отказывать в предоставлении доступа к российским гражданам, настаивая на необходимости их согласия на общение с консульскими работниками.

"Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен, и добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним", - подчеркнула она на брифинге в Керчи.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Лондон утверждает, что к их отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

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